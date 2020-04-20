الخام الأمريكي يهبط إلى أدنى مستوى له منذ 21 عاماً

2020/04/20 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

سجلت أسعار النفط الخام الأمريكي، الاثنين (20 نيسان 2020)، انخفاضاً بشكل حاد إلى أدنى مستوى منذ 21 عاماً بعد أن وصل إلى 13.45 دولاراً للبرميل الواحد.

وانخفضت أسعار النفط الخام الأميركي بشكل حاد إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1999 بسبب انخفاض الطلب وسط جائحة فيروس كورونا، فيما تباين أداء الأسهم في بورصات آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأميركي في التعاملات الآسيوية بأكثر من 26% دون 13.45 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 21 عاماً، على الرغم من اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر بين دول أوبك + (تحالف يضم منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودولا من خارجها) لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

واستمدت أسعار النفط بعض الدعم من تخطيط الولايات المتحدة لتخفيف إجراءات الإغلاق بعد أن أعلن ترمب خطوطا إرشادية للولايات لقيام بذلك على ثلاث مراحل، لكن الدعم المبكر لأسعار برنت لم يعمر طويلاً.

وجاء دعم إضافي من وقف شركات النفط الأميركية تشغيل 66 منصة حفر هذا الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي منذ 2015 وليصل إجمالي الحفارات العاملة إلى 438، وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2016.

بغداد اليوم- متابعة

طرح عضو اللجنة المالية أحمد حمه، الاثنين (19 نيسان 2020)، 4 حلول لمواجهة الازمة المالية التي تمر بها البلاد، مبينا أن العراق يعاني من تضخماً هائلاً في الجهاز الوظيفي للدولة.

وقال حمه في تصريح صحفي، إن "البلاد في م

بغداد اليوم- متابعة

تستعد الحكومة العراقية للتفاوض مع شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق، لتخفيض تكاليف الانتاج بنسبة تصل إلى 30 بالمئة من دون التأثير في مستويات الانتاج.





وقال عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس الوزراء في تصريح صحفي، إن

بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، الأحد (19 نيسان 2020)، الاتفاق بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، على تزويد وزارة النفط بتقارير شهرية عن النشاط النفطي في الإقليم.

وقال الغضبان في تصريح صحفي، إنه "تم الاتفاق بين إقليم

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