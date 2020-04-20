ما سبب مقاومة العرب لفيروس كورونا؟

2020/04/20 | 14:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..نشرت جمعية المهندسين الوراثيين في الأردن، جزءا من بحث قيد الدراسة، يفسر مقاومة أجسام العرب لفيروس كورونا بعكس الدول الغربية.وقال رئيس الجمعية رمزي فودة أمس الأحد في بيان نشر على صفحة الجمعية في موقع “فيسبوك”، إن كورونا برد وسلام على عرب الشرق الأوسط.واستند في حديثه إلى بحث قيد الدراسة تقوم به […]

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