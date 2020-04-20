روني يكشف سبب تفضيله ميسي على صديقه رونالدو

2020/04/20 | 14:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يعتقد المهاجم الدولي الإنجليزي السابق، واين روني، أن قائد نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل من صديقه وزميله السابق في مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.وقال روني قي تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “رونالدو لا يرحم داخل الصندوق (منطقة الجزاء)، قاتل، ولكن ميسي سيعذبك قبل أن يقتلك”.واعترف روني بأن “مع ميسي تحصل […]

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