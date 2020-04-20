بعد تعرضها لهجمات متكررة.. ناحية بديالى تطالب بتعزيزات عسكرية

2020/04/20 | 14:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت ناحية بني سعد جنوب غربي ديالى السلطات الامنية بتعزيزات عسكرية وتكثيف الجهود الاستخبارية على خلفية الهجمات الارهابية التي تعرضت لها مناطقها خلال الـ 48 ساعة الماضية.وقال مدير الناحية نجم السعدي في حديث لشفق نيوز ان "مناطق الناحية تعرضت خلال اليوميين الماضيين لهجوميين ارهابيين اسفرا عن مصرع واصابة 7 عناصر من الجيش، عازيا الهجمات الى الانشغال بخطط احتواء ازمة كورونا والامتدادات الواسعة لمناطق الناحية الى جانب قلة التعزيزات العسكرية.واوضح السعدي ان الكثير من مناطق اطراف الناحية كانت معاقل لتنظيمات القاعدة وداعش سابقا والجماعات الارهابية بسبب الامتدات الجغرافية الواسعة للناحية مشددا على اسناد الناحية بقطعات عسكرية اضافية لاحتواء خطر الجماعات الارهابية.وتعرضت مناطق ناحية بني سعد "18 كم جنوب غرب بعقوبة امس لهجوم مزدوج لداعش باطلاق نار على نقطة مرابطة امنية تلاه عبوة ناسفة استهدفت عجلة "همر" ما اسفر عن مقتل واصابة 5 جنود، سبقه هجوم اخر قبل 48 ساعة في اطراف الناحية اسفر عن مقتل وجرح 3 عناصر من الجيش.

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