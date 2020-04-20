2020/04/20 | 14:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ميثاق الحامدي، من تأثير استمرار أزمة كورونا على توفير المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.وقالت الحامدي إن أسعار المواد الغذائية ترتفع خلال شهر رمضان إلا ان ذلك سيتضاعف في ظل أزمة كورونا مع … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحامدي تحذر من شح المواد الغذائية في العراق خلال رمضان بسبب استمرار أزمة كورونا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحامدي تحذر من شح المواد الغذائية في العراق خلال رمضان بسبب استمرار أزمة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).