سائرون : عملية تشكيل حكومة الكاظمي جارية بشكل إيجابي

2020/04/20 | 14:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب عن سائرون مضر الازيرجاوي، ان عملية تشكيل الحكومة جارية بشكل ايجابي جداً.وقال الازيرجاوي، إن عملية تشكيل الحكومة جارية بشكل إيجابي رغم وجود الكثير من المعوقات، مضيفاً أنه برغم مطالبات الكتل السياسيَّة باستحقاقاتها الانتخابيَّة إلا أنَّ … Readmore

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