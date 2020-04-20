قوات سوات تنزل للشارع باعداد كبيرة بمدينة الحلة لفرض حظر التجوال

2020/04/20 | 14:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد شهدت محافظة بابل اليوم الاثنين، نزول اعداد كبيرة من قوات الرد السريع لفرض حظر التجوال واغلاق المحال التجارية.وجاء ذلك بعد ان عجزت دوريات الشرطة المحلية من تطبيق قانون الحظر ومنع التجمعات من ما ادى الى استدعاء قوات الرد السريع (سوات) واغلاق المحال التجارية في شارع اربعين ومنطقة الجمعية حفاظا على سلامة المواطنين […]

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