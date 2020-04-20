أربيل تحسم امر الدخول الى اراضيها

2020/04/20 | 15:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت الحكومة المحلية في محافظة اربيل يوم الاثنين ان اي شحص لا يُسمح له بالدخول الى اراضيها من دون موافقة وزارة داخلية اقليم كوردستان وتحصيل رخصة من الاخيرة.

وذكر المكتب الاعلامي للمحافظة في بيان اليوم "ندعو الى مراعاة القرارات لانه من دونها لن يتم السماح لأي شخص من الدخول".

وبما يتعلق باولئك الاشخاص الذي ملأوا استمارة لم الشمل للدخول الى المحافظة اكد البيان بانهم سيخضعون للفحوصات المختبرية لفيروس كورونا ومن بعدها يدخلون اربيل .

وكانت وزارة الداخلية قد اطلقت مؤخرا نظاما الكترونيا تمنح من خلاله رخصا للراغبين بالتنقل بين نواحي واقضية ومحافظات اقليم كوردستان.

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