2020/04/20 | 15:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرارات خلية النجف.. استمرار منع التجمعات والأمسيات الدينية وإغلاق مسجد الكوفة برمضان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 15:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات خلية النجف.. استمرار منع التجمعات والأمسيات الدينية وإغلاق مسجد الكوفة برمضان) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات خلية النجف.. استمرار منع التجمعات والأمسيات الدينية وإغلاق مسجد الكوفة برمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).