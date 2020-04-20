التخطيط تستكمل إجراءات مشروع تشغيل الشباب في 6 محافظات

2020/04/20 | 15:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الاثنين، استكمال إجراءات المشروع الوطني لتشغيل الشباب في 6 محافظات.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير التخطيط في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية لاجتماع اللجنة العليا للمشروع الوطني لتشغيل الشباب، بمشاركة اممثلين عن الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص".

وأعلن الدليمي، بحسب البيان، عن "إكمال الإجراءات اللازمة لانطلاق المشروع في محافظات بغداد والبصرة ونينوى والنجف والأنبار والديوانية"، مؤكداً أن "الفترة القليلة المقبلة ستشهد توقيع عقود العمل مع المطورين الضامنين للمشاريع في هذه المحافظات".

وأشار إلى أن "نحو 558 شاباً من أبناء محافظة ذي قار تقدم للعمل ضمن مشروع تشغيل الشباب في الجانب الزراعي بينهم 60 شابة، بعد انطلاق أعمال المشروع في المحافظة".

ولفت الدليمي إلى "توافر عناصر النجاح للمشروع الذي تسعى وزارة التخطيط من خلاله إلى معالجة البطالة وتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم للدخول الفاعل في سوق العمل، وتعظيم الموارد العامة وتوفير الأمن الغذائي في العراق وتقليل الاستيراد من الخارج".

وشدد على "إنجاز المناهج التدريبية الخاصة بأصحاب المشاريع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (FAO) والجامعات، واستمرار التعاون المشترك مع جميع الجهات الفاعلة لتذليل المعوقات كتوفير الطاقة الكهربائية والبنى التحتية، فضلأ عن تيسير إجراءات التمويل ضمن مبادرة البنك المركزي ودخول عدد من مصارف القطاع الخاص وشركة للكفالات لضمان منح القروض في حال وجود أي تعثر في التمويل مستقبلاً".

واشار الى أن "الاجتماع شهد عدداً من الإجراءات والتوصيات من بينها إعداد الاتفاقية الخاصة بالتعاون مع شركات التأمين والمصارف الممولة للمشاريع، وإعداد مذكرة تفاهم أخرى مع نقابة الكيميائيين العراقية حول المشاريع الريادية، فيما استعرض المنسق العام للمشروع إسماعيل العبودي التقدم المحرز في أعمال مشروع تشغيل الشباب في محافظة ذي قار، واستكمال الإجراءات في المحافظات الأخرى وإعداد تعليمات الإقراض للمشاريع".

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