محافظ واسط يدعو الشركات والمقاولين لاستئناف اعمالهم

2020/04/20 | 15:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا محافظ واسط، جميل المياحي، اليوم الاثنين، جميع الشركات والمقاولين إلى استئناف أعمالهم في مشاريع المحافظة.

وقال المياحي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه "ندعو جميع الشركات والمقاولين إلى استئناف أعمالهم في مشاريع المحافظة كافة ابتداء من يوم غد الثلاثاء".

وأضاف انه "منعا لاندثار هذه المشاريع سيتم إعادة العمل بها جميعا منعا لاندثارها، فيما تعهد بتقديم المحافظة كافة التسهيلات لهم".

وأكد المحافظ على "ضرورة إلتزام هذه الشركات بتعليمات السلامة والوقاية وحث الموظفين على ذلك".

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