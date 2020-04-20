2020/04/20 | 15:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترضت الحكومة البحرينية، نحو مليار دولار، لسداد سندات بلغت أجل الاستحقاق في نهاية آذار ، بعد أن علّقت المنامة خططها لإصدار سندات دولية بسبب ظروف السوق السيئة.ونقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر قولها، إن “منتج النفط الخليجي الصغير، الذي خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث تصنيفه، حصل على القرض الشهر الماضي من مجموعة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين تقترض مليار دولار بسبب كورونا وانخفاض أسعار النفط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين تقترض مليار دولار بسبب كورونا وانخفاض أسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).