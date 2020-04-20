2020/04/20 | 15:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الاثنين، أن وباء كوفيد-19 يفاقم “الانقسامات” العالمية والخصومة الصينية الأميركية ويُضعف في نهاية المطاف التعددية الدولية.وقال في مقابلة مع صحيفة “لو موند” نُشرت الاثنين “أخشى أن يصبح عالم ما بعد (الوباء) مشابهاً كثيراً لعالم ما قبله، لكن أسوأ”.وأضاف: “يبدو لي أننا نشهد تفاقم الانقسامات التي تقوّض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الخارجية الفرنسي: العالم بعد “كورونا” سيكون أسوأ ما قبله) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الخارجية الفرنسي: العالم بعد “كورونا” سيكون أسوأ ما قبله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).