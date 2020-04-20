ممثل تركي يهاجم المنتجين العرب: عروضهم تافهة!

2020/04/20 | 15:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..هاجم النجم التركي جان يامان المنتجين العرب ، معتبراً انهم السبب في عدم مشاركته في الدراما العربية ، إذًا لا تلائم عروضهم طموحاته وما يستحقه وفق رأيه.وقال: “يظنون اننا سلعة رخيصة ، فيما يقدمون لنا، تتلقى عروض تافهة مثل المشاركة في الإعلانات الرخيصة أو إفتتاح مطعم أو العشاء مع النساء”.ويتم: “نحن ممثلون.[…]

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