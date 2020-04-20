رئيس الاركان الايراني: محور المقاومة سيطرد القوات الأمريكية من العراق

2020/04/20 | 15:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

صرح رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، اليوم الاثنين، بأن الحكومة العراقية تسعى وراء تنفيذ قرار البرلمان في طرد القوات الامريكية من العراق، ومحور المقاومة سيتابع الأمر حتى يتم تطبيقه.

وقال باقري في كلمة خلال المؤتمر العام لقادة قوى الامن الداخلي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، ان "الردع امام اعداء مصاصين للدماء كاميركا والكيان الصهيوني ليس امرا هينا وان الدول التي تقوم بإثارة الحروب بدلا عن متابعة امور شعوبها لم ولن تتجرأ على العدوان على بلادنا".

وأضاف "لم يقدروا على الهجوم على بلادنا ازاء استهدافنا لقاعدة عين الاسد (في الرد على عملية اغتيال الشهيد سليماني) بما يؤشر الى قوة القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية وقدراتها الرادعة".

واشار الى أن "عملية الاغتيال الغادرة للشهيد القائد قاسم سليماني، عمل يائس وانفعالي قام به العدو باغتياله شخصا حل ضيفا على دولة اخرى ليس بالعمل الشجاع".

وتابع باقري "قواتنا المسلحة ردت بصورة مناسبة على ذلك كما ان الشعب العراقي ومحور المقاومة ردوا بقوة على عملية الاغتيال الغادرة هذه بحيث تمت المصادقة على اخراج القوات الاميركية من العراق في البرلمان العراقي وهو امر ليس صغيرا".

وبين انه "بعد اغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقه، تمت متابعة قضية اخراج القوات الاميركية من العراق في البرلمان العراقي وان الحكومة العراقية تسعى من اجل تنفيذ القرار وسيتابع محور المقاومة ان شاء الله تحقيق هذا القرار".

واوضح بانه "في العام الماضي واجهنا مشاكل واجراءات الحظر ونوايا اميركا للاطاحة بالدولة في الجمهورية الاسلامية الا اننا رددنا عليهم في الوقت المناسب في كل مرحلة وتصدينا لتهديداتهم، ان اسلوب ردنا في كل المراحل اعتمد توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية المبنية على مواجهة التهديدات بالمعنى الحقيقي للصبر والصمود والمقاومة والتقدم بالمهمات بافضل صورة ممكنة".

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