أنت مثل زهرة/ هاينرش هاينه - زهير سوكاح

2020/04/20 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_سوكاح ترجمة: زهير سوكاحأنت مثل زهرة،لطيفة وجميلةً وصفية.أرنو إليك والشّجنُ يتسلل إلى الفؤادِ.أخالني واضعا يديّ على رأسكِ متضرعا إلى الرّب أن يصُونكِ،خالصة وجميلةً ولطيفة.Du bist wie eine Blume,So hold und schoen und reinIch schau dich an, und WehmutSchleicht mir ins Herz hinein.Mir ist, als ob ich die HaendeAufs Haupt --dir-- legen sollt,......

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