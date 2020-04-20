برسالة مليئة بـ”الحزن”.. أشهر فنادق لبنان يعلن إغلاق أبوابه نهائيًا بعد 70 عامًا من الخدمة بسبب الأزمة الاقتصادية

2020/04/20 | 15:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه فندق بريستول أحد أشهر وأقدم الفنادق في العاصمة بيروت، رسالة شديدة الحزن لتوديع موظفيه واعلامهم بأنه سيغلق ابوابه نهائيا بعد 70 عامًا من الخدمة، حيث افتتح عام 1951، بسبب الخسائر المتوالية بعد احتجاجات تشرين 2019 ومن ثم وباء كورونا والازمة الاقتصادية.وأظهرت رسالة اطلعت عليها “يس عراق”، ابلغ من خلالها فندق […]

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