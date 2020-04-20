بين الملحد والعلماني ثقافة موجهة

2020/04/20 | 15:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سامي جواد كاظم… الحرب الناعمة اصبحت حرب ناقمة بل اصبحت ادواتها الحمقى والمغفلين الذين اتيحت لهم وسائل التواصل الاجتماعي بل حتى تاسيس وسائل اعلامية وضخ ما لديهم من ثقافات بين كثرة الهزيلة وقلة الجميلة , وبدات تطرح افكار تجاوز حد الحرية والادب والكيل بمكيالين وعندما تفضح الرؤوس الكبيرة التي توجه الحمقى يتصدى لك […]

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