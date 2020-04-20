2020/04/20 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيل (100) فرقة طبية في جانب الكرخ لاجراء فحوصات المسح الوبائي للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 15:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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