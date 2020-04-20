2020/04/20 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتاح مشروع بناء مدرسة نموذجية سعة (12) صفا مع التأثيث في قضاء العمارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 15:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح مشروع بناء مدرسة نموذجية سعة (12) صفا مع التأثيث في قضاء العمارة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح مشروع بناء مدرسة نموذجية سعة (12) صفا مع التأثيث في قضاء العمارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).