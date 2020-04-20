صحة ديالى تفتتح مفرزة طبية جنوب بهرز

2020/04/20 | 15:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى افتتح مدير عام صحة ديالى علي حسين التميمي اليوم الاثنين، مفرزة طبية في قرى ابو خميس جنوب بهرز في خطوة للارتقاء بالواقع الصحي بالمناطق النائية.وأكد التميمي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، خلال افتتاحه المفرزة برفقة وفد من الدائرة ووجهاء المنطقة، ان صحة ديالى حريصة على النهوض بالواقع الصحي من خلال […]

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