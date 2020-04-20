تقرير: رونالدو يفكر بالعودة الى ايطاليا

2020/04/20 | 15:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وهداف يوفنتوس، قد يعيد مراجعة حساباته بشأن قرار اتخذه مؤخرا.وأشارت أنباء سابقة لأن الدون لا يرغب في العودة إلى إيطاليا قبل صدور قرار رسمي بشأن مصير الموسم الحالي.ووفقًا لصحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، فإن رونالدو يفكر في التراجع والعودة إلى إيطاليا، خاصة بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس […]

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