صحة الكرخ تشكل 100 فرقة لاجراء فحوصات المسح الوبائي من كورونا

2020/04/20 | 15:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف علي الحجامي، الاثنين، تشكيل 100 فرقة طبية لاجراء فحوصات المسح الوبائي للمواطنين من كورونا.وقال الحجامي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم تشكيل (100) فرقة طبية و صحية في جانب الكرخ لاجراء فحوصات المسح الوبائي للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا".واضاف، ان "ذلك جاء من خلال اجراء زيارة و متابعة ميدانية في قضاء المحمودية) لمتابعة اجراء فحوصات المسح الوبائي للمواطنين في مناطق حي الموظفين و العدالة التابعة لقضاء المحمودية".و بين الحجامي انه "تم تشكيل (16) فريقا طبيا في قضاء المحمودية لاجراء فحوصات المسح الوبائي لجميع المناطق في القضاء من دار الى دار و لجميع المواطنين".واكد انه " تم ظهور حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا في القضاء وانها تستجيب للعلاج"، لافتا الى انه "تم اجراء الفحوصات لجميع افراد عائلته والتي اكدت خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا ".واشاد الحجامي، "بالتزام اهالي المناطق التي تم زيارتها بالالتزام باجراءات السلامة و الوقاية الصحية".

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