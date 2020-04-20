لماذا يقف الأكراد والسنة مع امريكا؟

2020/04/20 | 15:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نعيم الهاشمي الخفاجي… سؤال يطرحه الكثير من العراقيين الشيعة بالمجالس العامة والخاصة ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي باتت اليوم أشبه في مقهى يرتاده الكثير من الناس متجاوزين حدود البلدان والقارات ومن خلف شاشات حواسيب أو أجهزة تليفون حديثة، لكي يعبروا أن آرائهم، اليوم أحد الإخوة في تويتر طرح هذا التساؤل على شكل […]

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