2020/04/20 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس النواب عباس عليوي، عن وجود مشروع لإعفاء أصحاب العقار من الضرائب الحكومية مقابل عدم أخذهم الإيجارات من المواطنين أصحاب الدخل المحدود.

وقال عليوي في تصريح، إن خلية الأزمة تدرس مقترحا جديدا يتعلق بإعفاء أصحاب العقارات من الضرائب الحكومية المترتبة عليهم مقابل عدم أخذهم الإيجارات من المواطنين أصحاب الدخل المحدود، لافتا إلى أن اللجنة وضعت آلية للتعامل مع الأمر وهي تشمل جلب تأييد بعدم أخذ الإيجار للحصول على الإعفاء الضريبي.

وأشار الى أن هذا الأمر سيسهم في مساعدة العائلات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود المتضررين من إجراءات حظر التجوال الوقائي وسيتم تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة النيابية تقترح إعفاء أصحاب العقار من الضريبة مقابل عدم أخذ الإيجار من المواطنين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة النيابية تقترح إعفاء أصحاب العقار من الضريبة مقابل عدم أخذ الإيجار من المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).