ظريف ردا على ترمب: إيران ستصدر أجهزة التنفس في غضون أشهر

2020/04/20 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رسالة الى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ردا على عرض الأخير تقديم المساعدة لإيران.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر، إن إيران ستصدر أجهزة تنفس اصطناعية في غضون أشهر، ناصحا الرئيس الأميركي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران وسائر الدول.

وأشار الى ان بلاده لن تقبل أية نصيحة من أي سياسي أميركي، لافتا الى أهمية توقف الإدارة الأميركية عن التدخل في شؤون الشعوب الأخرى وخاصة الشعب الإيراني.

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