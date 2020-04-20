الشمري يؤكد موقف الحكمة الداعم للكاظمي في تشكيل حكومة كفؤة وفاعلة

2020/04/20 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة فادي الشمري، موقف التيار من دعم المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي في اختيار كابينته الوزارية.

وقال الشمري في تغريدة على حسابه في تويتر، إن كتلة الحكمة تؤكد موقفها في دعم المكلف لاختيار كابينته وفقا لما أعلنه من اختيار شخصيات كفؤة وفاعلة لكابينته الوزارية، مضيفا أن الحكومة انتقالية وأمامها مهام جسيمة ومعقدة وعلى قوى الاعتدال دعمها واسنادها.

وأشار الى أن تقديم التنازلات المشرفة من القوى السياسية انتصاراً للشعب وتحقيقاً للمطالب المشروعة لساحات الاحتجاج.

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