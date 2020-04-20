سائرون : الكاظمي يحظى بالإجماع وبالإمكان تمرير حكومته قبل رمضان

2020/04/20 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف سائرون، محمد الغزي، أن المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي يحظى بالإجماع.

وقال الغزي إن الحراك السياسي الحاصل، والاجتماعات، هي مسألة طبيعية، للتباحث حول شكل الحكومة، وتكوينها، وآلية تمريرها، بالإضافة إلى مسألة المنهاج الوزاري، والحاجات الملحة التي يفترض تضمينها، في المنهاج، ولا يعني أبدا أن المسألة تتعلق بحصة تلك الأحزاب من الحكومة، وبالتالي رئيس الوزراء المكلف سيأتي بتشكيلته الوزارية إلى البرلمان المتكون من كتل ولا بد من التفاهم معها حول مجمل الآليات.

وأضاف أن الكاظمي ما يزال لحد الآن يحظى بالإجماع السياسي، وبالإمكان تمرير حكومته في البرلمان، ربما قبل رمضان، حيث تحتاج المفاوضات لبعض الوقت، وليس هناك خلافات أو سجالات بشأن الوزارات، إذ أن الأمر مطروح للكاظمي في مسألة اختيار الوزراء، سواء من التكنوقراط المستقلين أو بمشاركة الكتل السياسية.

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