بالجدول.. آلية مراجعة المقترضين لصندوق الإسكان

2020/04/20 | 15:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، الجدول الأسبوعي وآلية مراجعة المقترضين على صندوق الإسكان.

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