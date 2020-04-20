لودريان يتوقع “عالمًا سيئًا” بعد كورونا: نتجه لضعف التعددية الدولية

2020/04/20 | 15:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن خشيته من أن يكون عالم ما بعد كورونا أسوء مما قبلها، مشيرًا إلى اننا نتجه إلى ما يضعف في نهاية المطاف التعددية الدولية.وقال لودريان في مقابلة مع صحيفة “لوموند” نشرت الاثنين: أنه يخشى أن يصبح عالم ما بعد الوباء “أسوأ”، مضيفا “يبدو […]

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