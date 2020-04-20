إيران.. تسجيل 91 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع العدد الكلي إلى أكثر من 5 آلاف

2020/04/20 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين (20 نيسان 2020)، تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع ...





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