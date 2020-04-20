هولندا.. تسجيل 67 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 600 إصابة خلال 24 ساعة

2020/04/20 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلنت هولند، الاثنين، تسجيل 67 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 600 إصابة خلال 24 ساعة.

ونقلت وسائل ...





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