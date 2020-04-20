اشتباكات بين الشرطة وشباب حي فقير بضواحي باريس وسط قيود كورونا

2020/04/20 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

وقعت اشتباكات بين الشرطة وشباب لليلة الثانية في إحدى الضواحي الفقيرة بالعاصمة الفرنسية باريس، أمس الأحد، وسط إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتفجرت الأحداث في حي "فيلنوف لا جارين" في وقت متأخر من مساء يوم السبت بعد أن أصيب سائق دراجة نارية إثر اصطدامه بباب كان مفتوحا لسيارة للشرطة لا تحمل شعارها المميز.

وعاد الهدوء للحي في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد قبل أن تتجدد الاضطرابات لاحقا.

وأفادت تقارير إعلامية لمحطتي "بي.إف.إم" و"سي نيوز" أن ألعابا نارية أطلقت صوب رجال الشرطة وأضرمت النار في حاويات، لترد الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقالت الشرطة إنه تم إرسال وسطاء للحي من أجل تهدئة التوتر، وإنها فتحت تحقيقا داخليا في الموضوع.

وأفادت الشرطة أمس الأحد أنها كانت ترغب في إيقاف سائق الدراجة النارية الذي شوهد ينطلق بسرعة وبطريقة خاطئة في وسط الشارع، ودون أن يكون مرتديا خوذة الرأس.

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين (20 نيسان 2020)، تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للمتوفين إلى 5209 أشخاص، فيما أشارت إلى أن 3389 مصاباً حالتهم حرجة.

وقالت الوزارة، إن "عدد المصابين بالفيروس ا

بغداد اليوم- متابعة

اعلنت هولند، الاثنين، تسجيل 67 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 600 إصابة خلال 24 ساعة.

ونقلت وسائل إعلام عالمية، أن هولندا سجلت 67 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 600 إصابة خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة الكلية للاصابات الى &

بغداد اليوم- خاص

قال مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الأمير، الاثنين (20 نيسان 2020)، إن الملاكات الطبية اعتمدت إجراء ’’الرصد الوبائي’’ بدلاً عن المسح الشامل، بشأن الكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

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