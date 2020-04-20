“داعش” يستغل أزمة “كورونا”.. زعيم التنظيم يدخل الأراضي العراقية

2020/04/20 | 15:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جديد تطورات الحراك الذي ينفذهُ تنظيم “داعش” مستغلاً حظر التجوال والإرباك العالمي بسبب انتشار فيروس “#كورونا”، أفادت مصادر أمنية من العراقي بأن زعيم “داعش” الجديد “أبو إبراهيم القرشي” دخل الأراضي العراقية مؤخراً.فيما تعمل…

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