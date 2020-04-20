2020/04/20 | 15:27 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة-اين]ألتقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الرئيس السوري بشار الاسد ووزير خارجيته وليد المعلم ظهر اليوم الاثنين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف في لقائه الأسد: استشهاد سليماني لن يغير موقف ايران في دعمها للمقاومة في المنطقة
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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