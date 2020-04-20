الحوار الأمريكي-العراقي المرتقب: توازنات جديدة وموقف ملتبس للمليشيات

2020/04/20 | 16:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العلاقات العراقية-الأميركية توتراً كبيراً، منذ شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، على خلفية استهداف القوات الأميركية مقراً لكتائب #حزب_ لله_العراقي في منطقة #القائم، الواقعة بين سوريا والعراق، وعلى إثر هذه الضربة تظاهر العشرات من…

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