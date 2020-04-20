بالوثيقة.. تعليمات وزارة الكهرباء لموظفيها بخصوص الدوام ايام الحظر الجزئي

2020/04/20 | 16:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، تعليمات جديدة لموظفيها بخصوص الدوام خلال ايام الحظر الجزئي خلال شهر رمضان، بعد اصداره من قبل خلية الازمة يوم امس الاحد.

وبحسب الوثيقة التي حصلت "الغد برس" على نسخة منها، فأنه "تقرر استمرار دوام وكلاء الوزارة والمدراء العامين ومعاونيهم بالدوام الرسمي يوميا، بالاضافة الى المكاتب المرتبطة بمكتب الوزير".

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