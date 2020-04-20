2020/04/20 | 16:05 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
أعلنت دائرة صحة البصرة، الاثنين، تسجيل 12 اصابة جديدة وخمس حالات شفاء من فايروس كورونا.
وقالت صحة البصرة في بيان مقتضب تلقته /المعلومة/ إنه “تم تسجيل 12 اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة”، مشيرة الى “شفاء خمس حالات من الفايروس”.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس الاحد، عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 5 مصابين للشفاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت دائرة صحة البصرة، الاثنين، تسجيل 12 اصابة جديدة وخمس حالات شفاء من فايروس كورونا.
وقالت صحة البصرة في بيان مقتضب تلقته /المعلومة/ إنه “تم تسجيل 12 اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة”، مشيرة الى “شفاء خمس حالات من الفايروس”.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس الاحد، عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 5 مصابين للشفاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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