البصرة: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 5 مصابين للشفاء

2020/04/20 | 16:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت دائرة صحة البصرة، الاثنين، تسجيل 12 اصابة جديدة وخمس حالات شفاء من فايروس كورونا.وقالت صحة البصرة في بيان مقتضب تلقته /المعلومة/ إنه “تم تسجيل 12 اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة”، مشيرة الى “شفاء خمس حالات من الفايروس”.وأعلنت وزارة الصحة، أمس الاحد، عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في […]

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