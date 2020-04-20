2020/04/20 | 16:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف مصدر نيابي، الاثنين، عن تدخلات سياسية لفرض أسماء الكابينة الوزارية على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ابرزها بقاء وزير المالية فؤاد حسين.وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “اغلب الكتل السياسية لم تمنح الكاظمي حرية الاختيار كما صرحت عبر وسائل الإعلام”، لافتا إلى إن “الكتل السياسية فرضت على الكاظمي أسماء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تدخلات سياسية لفرض أسماء الكابينة الوزارية على الكاظمي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تدخلات سياسية لفرض أسماء الكابينة الوزارية على الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).