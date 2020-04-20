السعودية تسجل ارتفاعا هائلا باصابات كورونا بواقع 1122 حالة جديدة


السعودية تسجل ارتفاعا هائلا باصابات كورونا بواقع 1122 حالة جديدة
2020/04/20 | 16:07 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

 

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