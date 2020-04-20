أمانة مجلس الوزراء توافق على مقترح وزير الثقافة بشأن تنظيم تفويج الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة

2020/04/20 | 16:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وافقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على مقترح العمل بقانون هيأة السياحة في عملية تفويج الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة.وذكر بيان للأمانة تلقته “العهد نيوز”، أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء وافقت على المقترح الذي تقدم به وزير الثقافة والسياحة والآثار، رئيس اللجنة العليا لدعم السياحة، عبد الأمير الحمداني والمتضمن، التنسيق […]

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