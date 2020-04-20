البعيجي يدعو الكاظمي للإسراع بتقديم كابينته إلى مجلس النواب لمنحها الثقة

2020/04/20 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب منصور البعيجي، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، إلى الإسراع بتقديم كابينته الوزارية الى مجلس النواب، من اجل منحها الثقة بأسرع وقت ممكن وعدم تأخيرها لحين انتهاء المدة الدستورية.

وقال البعيجي في بيان، انه على جميع الكتل السياسية ان تدرك جيدا ان الحكومة المقبلة ستعمل على ترتيب الاوضاع الخاصة في اجراء انتخابات مبكرة وتهيأتها ولن يزيد عمرها عن العام الواحد من اجل تلبية مطالب المتظاهرين لذلك يجب الاسراع بتمريرها للعبور بالبلد الى بر الأمان.

واضاف ان تأخير تمرير الحكومة المقبلة وعرقلتها داخل مجلس النواب سيعود بالبلد الى المربع الأول، لذلك على الجميع ان يدرك خطورة الوضع الراهن والعمل كفريق واحد من اجل انقاذ البلد وخلاصه من هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب العراقي الذي عانى الكثير.

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