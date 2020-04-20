2020/04/20 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، أن المرجعية الدينية حددت النقاط الواجب ادراجها ضمن البرنامج الحكومي وأولها جدولة خروج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال الكعبي في تصريح إن البرنامج الحكومي يجب ان يتضمن إعادة هيبة الدولة وإجراء الاصلاحات الضرورية وإقرار موازنة الفين وعشرين وبسط الاستقرار الامني في العراق وجدولة خروج القوات الأجنبية.

وأضاف أن الإعلان عن الجلسة الخاصة بمنح الثقة للحكومة سيتحدد بعد الاتفاق على مرشحي الوزارات والبرنامج الحكومي، مشيرا الى أن تشكيل مجموعة من المستشارين يدعمون رئيس الحكومة المكلف لتشكيل الحكومة هدفه إدامة الحوار مع الكتل السياسية لتذليل المعوقات وتحديد وجهة الحكومة وقدرتها على التصدي للتحديات والأزمات التي تواجه البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية الدينية تحدد النقاط الواجب إدراجها ضمن البرنامج الحكومي لحكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية الدينية تحدد النقاط الواجب إدراجها ضمن البرنامج الحكومي لحكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).