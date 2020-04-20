الخارجية الإيرانية ترفض وجود قوات أجنبية في منطقة الخليج

2020/04/20 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، رفض طهران لوجود قوات أجنبية في منطقة الخليج، مؤكدة أنها تُعتبر زعزعة لأمن المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي، في تصريح، أن بلاده ترفض وجود قوات أجنبية في منطقة الخليج، مضيفا أن وجود القوات الأميركية في المنطقة يعد مصدراً لزعزعة الأمن والاستقرار.

وفي غضون ذلك، أكد الدفاع الجوي الإيراني، ان جميع تحركات القوات الاجنبية في المنطقة وخاصة في دول الجوار غرب إيران يتم رصدها بدقة من قبل شبكة الدفاع الجوي المتكاملة.

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