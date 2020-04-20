الرئيس صالح يؤكد ضرورة تشكيل الحكومة بالتشاور والتنسيق بين جميع الأطراف

2020/04/20 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة التشاور والتنسيق بين جميع الأطراف السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة، تمثل جميع العراقيين، وقادرة على تحقيق الإصلاحات وتلبية المطالب المشروعة.

وشدد الرئيس صالح خلال استقباله في قصر السلام في العاصمة بغداد، وفد حكومة إقليم كردستان، برئاسة وزير مالية الإقليم “آوات شيخ جناب”، شدد على أهمية الاستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية لحل المسائل العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل، والوصول إلى رؤى مشتركة لتحليل العقبات أمام توفير الخدمات الضرورية.

من جهته أكد الوفد حرص حكومة الإقليم على إيجاد تفاهمات مشتركة بغية تجاوز الظروف الراهنة في البلاد، فيما بحث الطرفان سبل مواجهة وباء كورونا، والتنسيق للحد من انتشاره.

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