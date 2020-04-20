خلية الأزمة في الأنبار تصدر حزمة جديدة من القرارات

2020/04/20 | 16:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الأزمة في محافظة الأنبار ، اليوم الاثنين، حزمة جديدة من القرارات لمواجهة فيروس كورونا.

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