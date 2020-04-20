بالوثيقة.. الكهرباء تصدر تعليمات لموظفيها بشأن الدوام خلال الحظر الجزئي

2020/04/20 | 16:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، تعليمات جديدة لموظفيها بخصوص الدوام خلال ايام الحظر الوقائي في شهر رمضان.وبحسب الوثيقة التي حصلت "كلكامش برس" على نسخة منها، فقد "تقرر استمرار دوام وكلاء الوزارة والمدراء العامين ومعاونيهم بالدوام الرسمي يوميا، بالاضافة الى المكاتب المرتبطة بمكتب الوزير".

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