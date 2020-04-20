العراق: الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن أحداث كركوك وديالى

2020/04/20 | 16:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق، الإثنين، بياناً بشأن مقتل وإصابة عدد من المنتسبين في محافظتي ديالى وكركوك....

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