خلية ازمة الأنبار توّضح لـ”العهد نيوز” الفئات المشمولة برفع الحظر الجزئي وتعلن فرض غرامة مالية على العجلات

2020/04/20 | 16:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: الانبار اعلن عضو الهيئة الاستشارية لإسناد ودعم حكومة قضاء الفلوجة المحلية بمحافظة الانبار سلام عجمي الحلبوسي، اليوم الاثنين، رفع الحظر المفروض على المحال التجارية والمصانع وبقية المحال الاخرى من الساعة السادسة صباحا لغاية الساعة السابعة مساءً.وقال الحلبوسي في حديث لوكالة “العهد نيوز”، إن “خلية ازمة كورونا برئاسة محافظ الانبار علي فرحان الدليمي […]

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