خلية الازمة في النجف تصدر قرارات ملزمة بشأن تطبيق الحظر الجزئي بدءاً من السبت المقبل

2020/04/20 | 16:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف•الاستمرار بتعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة والجامعات والمدارس عدا التي لها حاجة ملحة وستحدد لاحقا من قبل خلية الأزمة وبنفس النسبة التي حددتها الخلية المركزية.•الاستمرار بمنع التجمعات البشرية وعدم السماح بإقامة المناسبات والمجالس العزاء والمجالس الحسينية والامسيات الرمضانية .•الاستمرار بغلق قاعات المناسبات والمقاهي والكوفي شوب والمنتزهات .•استمرار حملات التعفير اليومي لجميع […]

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